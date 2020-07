Élections municipales 2020 : un maire élu grâce au critère d’âge

publié le 29/06/2020 à 22:03

Dans la ville de Chassieu, située à l'est de la métropole lyonnaise, c’est la liste "Chassieu mon seul parti",de Jean-Jacques Sellès (Divers droite), le maire sortant, qui l’a emporté face à "Droite et Centre unis pour Chassieu", celle de sa concurrente, Sylvaine Coponat (LR).



Non pas parce qu’elle a réuni plus de voix comme c’est le cas habituellement pour départager des candidats lors d’une élection puisque les deux listes ont rassemblé exactement le même nombre de suffrages, 1285 pour chacune, soit 42,09% des voix. Pour départager les deux listes lors de ce cas de figure improbable, le code électoral a une parade. Ce dernier prévoit en effet un critère d’âge en cas d’égalité parfaite entre deux candidats où le candidat avec la liste à la moyenne d'âge la plus élevée l'emporte.

Après décompte, c’est donc Jean-Jacques Sellès qui a été élu, puisque sa liste présentait un âge moyen (59 ans) plus élevé que celle de Sylvaine Coponat (56 ans en moyenne).