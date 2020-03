et AFP

publié le 11/03/2020 à 11:30

Une découverte particulièrement macabre. Un tronc humain a été découvert le week-end dernier flottant dans la Moselle, à Thionville, d’après une annonce, mardi 10 mars, d’une source proche de l'enquête.



Dépourvu de tête, de jambes et de bras, le tronc humain a été découvert flottant par un joggeur, dimanche 8 mars, près des berges. Une autopsie est attendue mercredi à l'institut médico-légal de Nancy pour tenter de déterminer les circonstances de la mort. Elles peuvent être criminelles ou accidentelles, selon une source proche de l'enquête.



"On ne sait pas si les membres ont été découpés par exemple avec un couteau ou une hélice de bateau", a précisé cette source, précisant que la victime n'avait pas pu être identifiée. Le cadavre aurait séjourné dans l'eau depuis "au moins plusieurs semaines", a-t-on ajouté. L'enquête a été confiée à l'antenne de la police judiciaire de Metz alors que le parquet de Thionville a confirmé les faits, sans fournir plus de détails.