Mort d'un enfant à Marseille : la mère et son compagnon incarcérés et mis en examen

et AFP

publié le 22/02/2020 à 04:35

La mère d'un enfant de deux ans, mort dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 février à Marseille, ainsi que son compagnon, ont été mis en examen entre autres pour actes de torture et de barbarie et écroués. C'est ce qu'on a appris ce vendredi 21 février auprès du parquet.



L'homme a également été mis en examen pour "homicide volontaire". Le petit garçon a été découvert par les marins-pompiers dans un "état grave suite à l'appel aux secours du compagnon de la mère", a expliqué dans un communiqué la procureure de Marseille Dominique Laurens. Il est décédé "très rapidement en dépit de l'intervention des secours". Cet homme a déclaré aux pompiers que "l'enfant était tombé dans l'escalier, version qui était totalement incompatible avec les lésions sur diverses parties de son corps", selon le parquet.

L'autopsie a révélé que l'enfant est mort à la suite à de coups et qu'il avait également des brûlures de cigarettes, selon une source proche de l'enquête. Il avait déjà été hospitalisé plusieurs fois, ajoute cette même source. Une information judiciaire a été ouverte jeudi à l'encontre du compagnon de la mère de l'enfant, né en 1994, du chef "d'homicide volontaire sur mineur" et "actes de torture et de barbarie par ascendant ou personne ayant autorité".

La mère aurait reconnu avoir assisté aux coups

La mère, âgée d'une vingtaine d'années, a également été mise en examen pour "actes de torture et de barbarie" par ascendant ou personne ayant autorité. Selon une source proche de l'enquête, la mère a reconnu avoir assisté aux coups et dit être elle-même victime de violences. La famille était arrivée très récemment d'Espagne.

Selon des estimations probablement en deçà de la réalité, un enfant meurt tous les cinq jours des suites de violences intrafamiliales en France.