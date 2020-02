et AFP

publié le 11/02/2020 à 12:55

Samedi 8 février, une alerte enlèvement est déclenchée pour retrouver la petite Vanille, 1 an. Le lendemain, elle est retrouvée décédée dans un conteneur à vêtements, à Angers. Sa mère, Nathalie Stephan, a avoué l'avoir tué. Elle est mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et placée en détention provisoire, a annoncé ce mardi 11 février le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard.



Nathalie Stephan encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Elle était depuis dimanche en garde à vue pour "meurtre sur mineur par ascendant." Lors de sa garde à vue, la mère de l'enfant avait expliqué avoir prémédité son passage à l'acte le jour du premier anniversaire de la fillette.

Selon le procureur, "la maman avait prévu un plan, a caché ce plan et a dissimulé aussi sa situation réelle", une "situation de désœuvrement complet, d'isolement complet et de refus aussi de son départ du centre maternel". Nathalie Stephan avait été retrouvée dans un hôtel de Nantes. À 39 ans, elle était atteinte de troubles psychologiques et aurait connu un épisode suicidaire il y a quelques moi.

Elle était hébergée depuis un an dans le centre maternel d'Angers, un foyer pour femmes enceintes et mères isolées, où elle pouvait continuer à accueillir régulièrement sa fille. À sa naissance, l'enfant avait été confiée à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) etplacée dans une famille d'accueil par le juge des enfants.