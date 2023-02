Meurtre de Sihem : pourquoi le meurtrier présumé n'était-il pas en prison ?

Sur l'aveu, en garde à vue, du principal suspect, les enquêteurs ont pu découvrir le corps de la jeune Sihem, disparu il y a une semaine. Mais pourquoi le suspect, plusieurs fois condamné dans le passé, n'était-il pas en prison ? La réponse est simple, il avait purgé intégralement ses peines : des condamnations pour vols, cambriolages ou défaut de permis de conduire.

Pour le procès qui l'attendait hier, il devait comparaître libre, non pas par mansuétude des juges, mais tout simplement parce qu'il avait passé le maximum de temps prévu en détention provisoire quand on attend d'être jugé pour ce genre d'affaires, en l'occurrence trois ans. Cet homme était donc depuis sous contrôle judiciaire.

En réalité, la question qu'on peut plutôt se poser, c'est comment se fait-il que ce procès ne soit audiencé que maintenant ? Ce sont des faits graves. La justice l'accuse d'avoir séquestré un couple de buralistes pour les voler avec deux complices. De plus, les faits sont anciens : ils remontent à 2010. Le signe peut-être encore une fois d'une justice qui croule sous les dossiers.

Il avait bénéficié de réduction de peine

Cet homme avait été condamné à 12 ans de prison en 2015 pour un vol avec arme en 2012. S'il était libre c'est parce qu'il a bénéficié d'un aménagement de fin de peine décidé par le juge d'application des peines en février 2020, puis d'une levée d'écrou en février 2021. D'autre part, il a également bénéficié des réductions de peines applicables à tout condamné. Jusqu'ici, les remises de peines étaient octroyées en partie de manière automatique, sans même en faire la demande. Les juges n'intervenaient qu'en cas de mauvaise conduite.

Mais depuis le 1er janvier 2023, tout est conditionné au mérite, pour encourager le détenu qui travaille, qui se soigne, qui apprend à lire, explique la chancellerie. C'est au juge d'application des peines d'examiner la situation au cas par cas et de donner ou non ces réductions de peine, avec des remises de peine maximum de 6 mois pour un an de prison.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info