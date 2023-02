L'enquête se poursuit après la mort de Sihem, 18 ans, tuée par un homme de 39 ans qui a tout avoué. La jeune femme devrait être inhumée lundi 6 février. Le corps de la jeune femme a été retrouvé jeudi 2 février au matin sur un petit chemin tout près du village où elle habitait, la Grand'Combe, dans le Gard. Sur place, c'est toute une ville qui s'est rassemblée, sous le choc de l'événement.



La salle du Conseil municipal était pleine à craquer, samedi 4 février. La Grand'Combe devait fêter la passation de pouvoir entre l'ancien maire et la nouvelle maire de la commune. Mais la mort de Sihem est dans toutes les têtes. La doyenne du conseil a demandé une minute de silence : "En mémoire de cette jeune fille. Je vous remercie de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence".

La salle du Conseil municipal, samedi 4 février à La Grand'Combe Crédit : Valentin Larquier

"Montrer la solidarité qui est mise en place"

"Le drapeau a été mis en berne et également le drapeau de l'hôtel de ville. Et puis nous participerons aux obsèques et nous ferons porter des fleurs. C'est aussi notre manière de ne pas oublier cette jeune fille qui était une jeune fille extraordinaire. Nous avons beaucoup de peine et beaucoup de chagrin", livre Patrick Malavieille, l'ancien maire de la Grand'Combe.

Sébastien Migliore, ancien adjoint au maire, est arrivé en retard au Conseil municipal. L'élu était chez les parents de Sihem. "Je pense que la présence permet aux familles de montrer la solidarité qui est mise en place. Vous avez senti l'émotion dans le Conseil municipal. On était physiquement présents, mais notre esprit était ailleurs", explique-t-il. Depuis la disparition de la jeune fille, les membres de la mairie se relaient pour soutenir sa famille.

