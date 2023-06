Mort de Nahel : un garçon "gentil, serviable et respectueux", décrivent ses proches

C'est une vague d'émotion et de révolte qui traverse la France depuis la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre. Certains de ses proches, comme Chaynesse, ont appris la nouvelle dans l'après-midi mardi. "Je l'ai appris à ma mère. Effondrées en larmes, on a appelé directement sa mère et sa grand-mère", nous dit l'adolescente qui a grandi avec Nahel. "C'était un garçon ravissant, gentil, aimable, à l'écoute des gens. Il aidait beaucoup les personnes âgées et les mamans. Certes, il a fait beaucoup de bêtises, mais c'est des bêtises d'adolescent", explique-t-elle.

"Il faisait de mal à personne", réagit de son côté, Sarah, 17 ans, qui fréquentait aussi l'adolescent. "Ce n'était pas un délinquant, ce n'était pas une mauvaise personne", dit-elle. Une image d'un garçon attachant qui revient souvent pour ceux qui l'ont connu, comme Karim, un ami de la famille. "Plus jeune, je le connaissais, je l'ai vu grandir, je l'ai vu naître pratiquement. C'est comme mon fils. Aujourd'hui, on est en deuil", témoigne-t-il.

Tous les trois comptent se rendre à la marche blanche organisée ce jeudi par la famille pour rendre hommage à Nahel. "Nahel était mon fils, un garçon de 17 ans, respectueux, gentil, un amour, serviable. C'était mon bébé d'amour, il était câlin avec moi. (...) On a enlevé ma vie, on a enlevé mon cœur. Ils m'ont tué, il me manque, vous ne pouvez pas savoir comment c'est dur. C'est une souffrance", a déclaré Mounia, sa mère, au média Blast.

