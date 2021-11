DOCUMENT RTL - Harcèlement : "Elles étaient sans pitié", confie Sarah, rouée de coups devant son collège

Le mardi 9 novembre dernier, Sarah, une adolescente de 13 ans, a été rouée de coups devant son collège à Albertville en Savoie, lynchée en pleine journée par trois autres jeunes filles. Alors qu'avait lieu ce jeudi 18 novembre la journée contre le harcèlement scolaire, le calvaire enduré par Sarah en est la triste illustration. La jeune fille souhaite que la justice l'entende et que ses agresseures soient sévèrement punies.

"J'aimerais bien qu'on m'aide, je n'aimerais pas que cela arrive à d'autres personnes", a-t-elle confié au micro de RTL, toujours très secouée par ce qui lui est arrivé. "Elles m'ont mis des claques, des coups de pieds partout dans le corps, dans les jambes, dans le dos, elles m'ont pris les cheveux et m'ont balancé par terre. J'essayais de me protéger, elles étaient sans pitié et rigolaient", déplore-t-elle.

"Un garçon a filmé toute la scène et ça leur a donné envie de me frapper encore plus, car elles voulaient faire les malignes devant leurs copines", poursuit-elle, ajoutant que "des adultes ont vu la scène et ne sont pas intervenus". "Je me laissais faire, je me disais bien que cela allait s'arrêter", poursuit-elle. L'enquête a été confiée au parquet des mineurs de Chambéry.