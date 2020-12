Morbihan : un moniteur d'auto-école condamné pour avoir agressé ses élèves

publié le 03/12/2020 à 12:23

Jeudi 26 novembre, devant le tribunal correctionnel de Vannes dans le Morbihan, un ancien moniteur d'auto-école, âgé de 53 ans, a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour des faits d'agression sexuelle et atteinte à la vie privée à l'encontre de 15 victimes. L'homme aurait en effet fait des attouchements et photographié ses élèves durant les leçons.

L'affaire, révélée par Ouest-France, a éclos en juin 2019, après le signalement d'une jeune fille, élève du moniteur, âgée de 15 ans. À la suite d'une leçon de code, celle-ci s'était plainte du comportement de l'homme à sa mère. Très tactile, le moniteur aurait prétexté un exercice sur la ceinture de sécurité, pour l'enlacer en lui touchant la poitrine, explique de son côté 20 Minutes.

À la suite de ce signalement, les gendarmes ont ouvert une enquête et découvert, sur le portable de ce quinquagénaire, des dizaines de photos de fesses et de poitrines de ses élèves, prises à leur insu. L'homme prenait également l'habitude de questionner ses élèves sur leur vie privée. Il a donc été condamné à quatre mois de prison avec sursis et a l'interdiction d’exercer auprès de mineurs pendant dix ans. "Je suis resté dans le cadre professionnel. J’ai appliqué des méthodes apprises en formation en 1989. Ce n’était pas du tout agressif", s'est-il défendu.