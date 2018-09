publié le 30/09/2018 à 05:09

Deux hommes de la police municipale de Toulouse ont été pris à parti et agressés par deux hommes dans un restaurant de la ville rose. Alertés par un attroupement, les deux fonctionnaires se rendent dans le "Café oriental" vers 20h30 vendredi 28 septembre, rapporte La Dépêche. À l'intérieur de l'établissement, ils constatent des manquement aux règles d'hygiène et des papiers qui ne sont pas en règle.



Les deux policiers municipaux sont toujours à l'intérieur lorsque le gérant s'énerve subitement, précise le quotidien régional, et profèrent des insultes à leur encontre. Alors qu'ils souhaitent prendre des photos des différentes infractions constatées, les policiers voient arriver le frère du gérant, qui tentent de les en empêcher. Face à la tension qui continue de monter, les deux fonctionnaires tentent de quitter les lieux mais n'en ont pas le temps.

Les deux hommes placés en garde à vue

Ils sont très rapidement victimes de violences. Le frère du gérant, un homme de 63 ans, empoigne un des policiers et le secoue mais est rapidement dégagé par les deux fonctionnaires. Ces derniers tentent une nouvelle fois de quitter l'établissement mais l'un d'eux se retrouve ceinturé par le gérant alors que son frère sort un couteau, puis un deuxième, avant d'être neutralisé. Un des deux hommes se saisi alors de l'arme d'un des policiers et tente d'enlever le cran de sûreté, sans y parvenir.

L'homme est maîtrisé mais des coups violents sont portés aux policiers et l'un deux reçoit une soupière de soupe brûlante, précise La Dépêche. Interpellés par les forces de l'ordre, venu en renfort aux policiers municipaux, les deux individus ont été placés en garde à vue. Des plaintes ont été déposées.