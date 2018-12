Morbihan : un couple de personnes âgés retrouvé mort dans sa maison

publié le 30/12/2018 à 23:30

C'est un voisin, inquiet de voir que les volets de la maison du couple restaient fermés, qui a découvert les corps des deux personnes âgées dimanche 30 décembre, à Guiscriff. Ils n'avaient pas donné de signe de vie depuis plusieurs jours quand ce voisin a décidé d'entrer dans leur maison.



Les gendarmes du Faouët et de la compagnie de Pontivy se sont alors rendus à la maison du couple pour constater le décès des deux personnes. L'homme et la femme, un octogénaire et une septuagénaire, ont été tué par arme à feu, rapporte Ouest-France, probablement par un fusil de chasse.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de se drame. À ce stade, aucune hypothèse n'est exclue par les gendarmes. Notamment la piste d'un coup de feu porté par le mari contre sa compagne, avant de retourner l'arme contre lui pour se suicider.