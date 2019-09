et AFP

04/09/2019

Le 21 janvier 2019 dernier, un médecin à la retraite a encastré sa voiture dans un abribus de Ploeumeur, dans le Morbihan. Les raisons de son écart de conduite ? L'homme de 70 ans affichait un taux d'alcoolémie de 6,4 grammes par litre de sang. En attendant l'arrivée des secours, il s'est même permis de reprendre une gorgée de la bouteille de rhum qu'il avait en sa possession.

Mardi 3 septembre, le procureur en charge de l'affaire a déploré "un taux inexplicable sur le plan pénal mais aussi physiologique. On ne peut l'atteindre sans consommer de l'alcool de façon régulière. Si un médecin n'est pas en capacité de comprendre qu'il n'était pas en état de prendre le volant, qui le sera ?", s'est-il interrogé.

Déjà condamné en 2010 pour conduite en état d'ébriété, le prévenu s'est défendu en affirmant avoir perdu le contrôle de son véhicule à cause de la boîte automatique. Il a également assuré "ne pas boire de façon habituelle". De son côté, le parquet a estimé que "sans un sévère 'entraînement', on n'était pas en état de marcher, et même de ramper... Un taux de 4 à 5 g est déjà potentiellement mortel".

Au terme de son procès, l'ancien médecin a été condamné à huit mois de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve, assorti d'une obligation de soigner son alcoolisme. Il a également l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un système de démarrage par éthylotest. Il pourra repasser son permis dans 18 mois.