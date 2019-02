Montpellier : un inspecteur des impôts écroué pour fraude fiscale

publié le 12/02/2019 à 03:02

De l'aveu même du procureur de la République de Montpellier, le fraudeur a "une personnalité qui sort du commun". Ce lundi 11 février, le parquet de Montpellier a en effet annoncé la mise en examen et l'incarcération d'un inspecteur des impôts pour contrebande de cigarettes et d'alcool, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale.



"Il s'agit d'un inspecteur principal à la direction des finances publiques du département", a précisé Christophe Barret. Pour autant, le mis en cause, âgé de 48 ans et sans antécédents judiciaires, "n'a pas utilisé ses fonctions" pour commettre ces méfaits.

Ces délits présumés seraient plutôt le fruit d'une "parfaite connaissance des règles qui régissent la comptabilité des commerces et ce qui est interdit en matière de fraude fiscale", a-t-il encore ajouté.

171.000 euros saisis

Le haut fonctionnaire et son épouse, âgée de 44 ans, ont été interpellés le 6 février dans le cadre d'une enquête confiée au SRPJ de Montpellier sur un réseau de contrebande de tabac. La femme apparaissait comme la "dirigeante de droit" d'une épicerie du quartier populaire de Figuerolles à Montpellier mais l'inspecteur des impôts comme "le dirigeant de fait", ce qu'il conteste.



Lors de perquisitions menées au domicile du couple dans le cadre d'une information judiciaire, 12.000 euros en espèces, 47 cartouches de cigarettes et près de 920 bouteilles d'alcool ont été découverts. Chez un artisan lié au couple, les enquêteurs ont trouvé dans un coffre fort un peu plus de 171.000 euros en espèces, a précisé le procureur.

Blanchiment de travail dissimulé

L'inspecteur des impôts et sa femme ont été mis en examen le 8 février pour contrebande de tabac et d'alcool et travail dissimulé. L'épicerie en question employait une dizaine de personnes.



L'artisan âgé de 49 ans a quant à lui été mis en examen pour blanchiment de travail dissimulé, contrebande et fraude fiscale. Placé en détention provisoire, il affirme qu'il allait prochainement déclarer les revenus et bénéfices de l'épicerie à l'administration fiscale.