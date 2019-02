publié le 25/02/2019 à 20:36

Le magasin Decathlon de Montpellier, dans l'Hérault, a eu samedi 23 février un visiteur nocturne imprévu en la personne d'un adolescent de 15 ans enfermé à la fermeture. Écouteurs sur les oreilles alors qu'il se trouvait aux toilettes, il assure ne pas avoir entendu les annonces de l'enseigne diffusées peu avant 20h.



Conséquence : l' "étourdi" s'est retrouvé absolument seul, sans le moindre personnel ni client, au milieu des 7.500 m2 du magasin rapporte Midi Libre. Un véritable terrain de jeu que l'adolescent a mis a profit en se promenant à vélo dans les allées, soit-disant à la recherche d'une issue, et non sans avoir préalablement fait main basse sur trois téléphones portables et 13 euros, histoire de s'alimenter auprès du distributeur automatique.

Pourtant, ce n'est pas un coup de téléphone qui a donné l'alerte de sa présence au sein de la grande surface sportive, mais une alarme activée par sa virée en deux roues. Arrivés sur place, les policiers montpelliérains ont mis fin vers 21h45 à cette malencontreuse séquestration. Déjà connu de la justice, le mineur a eu droit à un rappel à la loi, nous dit le quotidien local. Contacté, le magasin n'a pas souhaité faire de commentaires.