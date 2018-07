et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/10/2017 à 16:45

À Monaco, deux amis qui rêvaient d'une nuit cinq étoiles se sont retrouvés... au poste de police. Les deux comparses marseillais nourrissaient depuis longtemps un rêve jusqu'ici inatteignable : dormir dans le lit douillet d'un palace de renom. Une chimère toujours repoussée, faute de moyens financiers.



Jusqu'au soir où les deux amis d'enfance font une rencontre inespérée dans les volutes d'un bar à chicha de la cité phocéenne. Un bon samaritain, qui assure travailler pour le prestigieux groupe AccorHotels, leur fait une promesse alléchante : 30% de réduction sur le Novotel 5 étoiles de Monte-Carlo, à Monaco. Rien que ça.

Ahuris, les deux amis n'hésitent pas à verser un acompte de 600 euros à leur bienfaiteur. Un prix à payer qu'ils estiment bien dérisoire au regard de la soirée idyllique qui les attend dans la Principauté. Malheureusement pour les deux compères, l'histoire a tôt fait de virer au cauchemar.

À peine installés dans leur gracieuse suite, la Sûreté publique surgit et vient sonner la fin de la récrée, relate Nice-Matin. Car l'homme providentiel s'avère être un escroc. Il a réservé la suite avec une carte bleue volée. Logiquement, la propriété du moyen de paiement baladeur e a aussitôt prévenu les autorités du Rocher. Et nos deux amis passent du luxe absolu de leur chambre d'hôtel au dénuement le plus total d'une cellule de garde à vue. Ils seront finalement pardonnés puisque le tribunal correctionnel a décidé de les relaxer.