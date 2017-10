et AFP

publié le 27/10/2017 à 09:47

Les Brestois l'avaient surnommé "Monsieur Caca". Un homme de 56 ans qui avait pris pour habitude de recouvrir de matière fécale certains distributeurs automatiques de la ville du Finistère, a été condamné à 3 mois de prison et 15.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Brest. Il devra par ailleurs indemniser les établissements bancaires des 29 distributeurs qu'il a, au total, souillés.



Le procureur avait requis 4 mois de prison et une obligation de soins à l'encontre de ce récidiviste. L'homme, actuellement sous curatelle, avait été interpellé en flagrant délit à la mi-juillet, placé sous contrôle judiciaire puis incarcéré quelques jours plus tard après avoir à nouveau déposé ses excréments sur les claviers de distributeurs.



Sa banque épargnée

L'auteur des faits agissait toujours de nuit, maculant le plus souvent la touche "Valider" des automates. Selon la police, il souillait les distributeurs avec des excréments contenus dans une bouteille. L'homme, qui possède 71.000 euros sur le compte d'une banque dont il n'a jamais souillé les distributeurs, n'a pas pu expliquer son comportement lors de l'audience.

Une expertise réalisée à la demande de son avocat a décelé une altération du discernement, tandis qu'il avait été condamné une première fois à quatre mois de prison en 2015 pour des faits similaires.