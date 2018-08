publié le 31/08/2018 à 19:11

Blue Whale Challenge, Salt and ice challenge... Depuis plusieurs années, les défis qui mettent en danger les adolescents se multiplient. Le dernier en date, le Momo Challenge, serait lié à au moins deux suicides dans le monde et alerte jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale en France.



Le député REM des Hauts-de-Seine, Gabriel Attal, a adressé une question écrite au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, pour l'alerter face à la menace que représente potentiellement ce challenge apparu en Amérique du Sud. Le député explique que le défi "réalise une pression psychologique sur les plus jeunes et les met en danger en les obligeant à réaliser des défis de plus en plus dangereux".

Et de poursuivre : "En cas de non réalisation, les victimes sont alors menacées de voir leurs informations personnelles et photos, préalablement piratées, rendues publiques, voire même menacées de mort".

Le député des Hauts-de-Seine Gabriel Attal vient de déposer une question écrite auprès de Gérard Collomb sur... le Momo Challenge pic.twitter.com/BzcNExF3Hj — Elsa Trujillo (@Elsa_Trujillo_) 30 août 2018

Le "Momo Challenge" serait né en Argentine, où il est soupçonné d'avoir poussé une jeune fille de 12 ans au suicide, avant la mort d'un garçon âgé de 13 ans. Le jeu morbide se déroule sur les messageries en ligne où un contact, qui se présente sous le nom de Momo, incite les jeunes à réaliser des défis dangereux. En cas de refus, le contact menace de rendre publiques des informations personnelles, allant jusqu'à des menaces de mort.



Pour ajouter au sentiment de peur, l'avatar de "Momo" représente un visage terrifiant, celui d'une sculpture de l'artiste japonais Midori Hayashi.

Un point quotidien sur la situation à Beauvau

Gabriel Attal demande donc à Gérard Collomb de prendre des mesures pour éviter que ce phénomène ne prenne davantage d'ampleur en France. "La rapidité avec laquelle cette nouvelle pratique s’est diffusée dans le monde interpelle et questionne sur les dispositions mises en place en France afin de prévenir et protéger les plus jeunes face à cette pratique", précise le député.



Pour le moment, le "Momo Challenge" ne semble pas être très développé dans le pays, mais du côté du ministère de l'Intérieur on prend la situation très au sérieux. "Chaque matin en réunion depuis le lundi 13 août", un point est fait, a précisé une source policière à 20minutes.fr.