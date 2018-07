InMyFeelingsChallenge, le nouveau défi qui inquiète les autorités

publié le 25/07/2018 à 20:01

Un défi viral de plus... Depuis plusieurs semaines, de nombreux internautes postent une vidéo d'eux en train de danser à côté de leur véhicule qui roule. Le tout, sur la musique In My Feelings de Drake.



Le défi, lancé fin juin par l’humoriste américain Shoker, consistait d’abord à danser au milieu de la route sur le tube du rappeur canadien. Plusieurs personnalités, à l'image de l'acteur américain Will Smith ou encore du footballeur brésilien Marcelo se sont alors prêtés au jeu.

Au point d'offrir à ce challenge une ampleur considérable. Mais, porté par des milliers d'internautes, le défi a quelque peu évolué dans les semaines suivantes. Non sans risque alors que les internautes ont fini par délaissé le volant de leur véhicule pour réaliser leur chorégraphie.

Une viralité qui inquiète sérieusement les autorités. C'est le cas en Espagne notamment où la police catalane a prévenu, sur les réseaux sociaux, que des "poursuites" pouvaient être engagées. "La sécurité routière n’est pas un jeu", a-t-elle posté.



Il faut dire que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Avec parfois des conséquences sérieuses...

Si eres de los te unes al reto #InMyFeelingsChallenge ¿ @Drake y demostrar tus dotes de bailarín #Dancer

Hazlo con el #coche ¿ ¿parado como @MarceloM12 es igual de "molon" y más seguro. ¿¿ pic.twitter.com/TTJe3sVjKJ — Policia de Boadilla (@policiaboadilla) 20 juillet 2018

¿ Fer un repte com #InMyFeelingsChallenge pot acabar en denúncia

¿ Gravar amb el mòbil mentre condueixes

¿ Conduir sense parar atenció

¿ Descordar-se el cinturó en circulació

¿ Posar en perill a tercers

¿ La seguretat viària NO és cap joc pic.twitter.com/iJjKQ4d1fq — Mossos (@mossos) 20 juillet 2018