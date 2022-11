Meuse : la chatte Coxi a parcouru 600 km pour retrouver ses maîtres

Crédit : Paul Zinken / dpa Picture-Alliance via AFP

On parle toujours de la fidélité des chiens. Mais les chats font aussi preuve d'une grande loyauté (et notamment envers leur nid douillet). Preuve en est, Coxi a parcouru 600 km, de Ginai (Orne) à Ambly-sur-Meuse (Meuse), pour retrouver l'ancien logement de ses maîtres, raconte TF1 mardi 8 novembre.

Ses propriétaires ont déménagé et quitté la Meuse pour s'installer dans l'Orne, en août 2021. Mais, juste après, le félin disparaît des radars. Et les recherches ne donnent rien durant 13 mois... Jusqu'à début octobre 2022 quand des habitants d'Ambly-sur-Meuse repèrent la chatte à proximité de son ancienne maison et donnent l'alerte sur un site dédié aux disparitions d'animaux.

Le périple aura été éreintant pour Coxi, qui ne pèse plus qu'un kilo quand elle est retrouvée. Tout est bien qui finit bien : la chatte a été restituée à ses propriétaires, émus aux larmes de retrouver leur animal de compagnie en vie.



