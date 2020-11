Meurtre du Lord de Shaftesbury : l'homme qui aimait trop les femmes

publié le 09/11/2020 à 21:05

Le 10 novembre 2004, Anthony Ashley-Cooper, dixième lord de Shaftesbury disparaît. Après un séjour sur la côte d'azur pour régler les derniers détails de son divorce avec sa troisième femme, il devait rentrer à Londres le jour de sa disparition. Le jour même, sa sœur, Lady Frances Ashley-Cooper, qui n'a pas de nouvelles de lui, commence à s'inquiéter.

De plus en plus inquiète, elle alerte le consulat de Grande-Bretagne à Marseille, mais le Lord reste toujours introuvable. Le procureur de Grasse ouvre une information judiciaire pour "recherche des causes de la disparition". L'aristocrate est connu pour ses excentricités, son sens de la fête et son amour des femmes.

Après quatre mois d'enquête infructueuse, la police va se pencher sur l'ex-femme du lord, Djamila M'Barek. Elle va très vite craquer et explique qu'une dispute aurait éclaté entre son frère et son ex-mari provoquant la mort accidentelle du Lord.

Nos invités

Didier Chalumeau, journaliste, spécialiste des affaires policières et judiciaires.

Me Franck de Vita, du barreau de Nice, avocat de Djamila M'Barek, troisième femme du Lord.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.