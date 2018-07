et AFP

publié le 31/05/2018 à 18:13

Déféré devant un juge après 48 heures de garde à vue, le principal suspect dans la mort du petit Tom, un enfant de 9 ans dont le corps a été retrouvé en partie dénudé et calciné au Hérie-la-Viéville dans l'Aisne, a été mis en examen et écroué. Le parquet de Laon a requis l'ouverture d'une information judiciaire du chef de meurtre d'un mineur de 15 ans précédé ou accompagné d'un viol.



Après avoir gardé le silence pendant de longues heures et nié toute implication, l'homme suspecté d'être à l'origine de cette sombre histoire est finalement sorti de son silence. En fin de garde à vue, il avait évoqué des flashs, des bribes de souvenirs dans lesquels il reconnaîtrait son rôle dans le meurtre du petit garçon.



Lors de l'annonce par le juge de sa mise en examen, il a en revanche souhaité garder le silence, a précisé le parquet. En raison de "la complexité de l'affaire", deux juges d'instruction ont été saisis.

Connu pour des faits mineurs

L'autopsie a révélé que la mort était due à un traumatisme crânien et des traces de viol ont été mises en évidence. Inconnu du fichier des délinquants sexuels, il était cependant connu pour des faits mineurs de droit commun, mais n'était pas considéré comme dangereux. Sa mère avait évoqué au micro de RTL des troubles schizophréniques.

Ce crime est passible de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de trente ans, a rappelé le parquet.