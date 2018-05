Meurtre de Tom dans l'Aisne : le suspect ne nie plus son implication

publié le 31/05/2018 à 12:34

Après avoir gardé le silence pendant de longues heures, nié toute implication l'homme suspecté d'être à l'origine de la mort de Tom, 9 ans, est enfin sorti de son silence. En fin de garde à vue, le suspect de 27 ans a évoqué des flashs, des bribes de souvenirs dans lesquels il reconnaîtrait son rôle dans le meurtre du petit garçon, dont le corps a été retrouvé en partie dénudé et calciné au Hérie-la-Viéville dans l'Aisne.



On ne peut pas encore parler d'aveux, le magistrat devra donc vérifier et recouper les déclarations du jeune homme, qui présente un profil psychologique fragile, et qui souffre de problèmes psychiatriques selon sa famille.