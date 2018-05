publié le 30/05/2018 à 08:03

L'effroi au Hérie-la-Viéville dans l'Aisne. C'est là qu'a été retrouvé lundi soir le corps de Tom en partie calciné et dénudé. Le petit garçon de 9 ans a probablement été violé. L'enfant parti chercher des cerises avait disparu quelques heures plus tôt. Tout le village, 230 habitants, s'était alors mis à sa recherche.



"C'est un gamin qui a un visage d'ange", raconte Tom un habitant du village. "C'est choquant. C'est un village tranquille, on ne peut pas imaginer quelque chose de pareil (...) C'est un gamin qu'on voyait tout le temps. Il venait jouer au foot. Il disait bonjour. Il était agréable, gentil, aimable..."

Ce matin, un homme est toujours en garde à vue. Un individu de 27 ans qui a grandi dans le village. Il s'était même présenté aux élections municipales en 2014. Connu pour des délits mineurs, il n'est en revanche pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.Selon une source proche de l'enquête, il aurait été vu en compagnie du petit garçon et d'un de ses amis quelques heures avant sa disparition.

À écouter également dans ce journal

Société - À Paris, le camp de migrants du Millénaire où vivent 1.700 personnes est en cours d'évacuation.



Politique - Agnès Buzyn présente aujourd'hui son plan pour les Ehpad. La ministre de la Santé devrait annoncer plus de moyens. Les 430 millions d'euros initialement prévus sur 7 ans seront débloqués plus vite : sur 3 ans.



Politique - Jean-Luc Mélenchon assure avoir agi honnêtement et scrupuleusement après l'ouverture hier d'une enquête sur ses comptes de campagne.



International - Polémique en Belgique après l'attaque de Liège hier. L'assaillant, qui a tué trois personnes dont deux policières, était détenu depuis 2003. Il a profité d'une permission de sortie de quelques heures pour passer à l'acte.