Meurtre de Sophie Toscan du Plantier : son fils "impatient" de connaître la vérité

publié le 20/01/2020 à 09:01

Pierre-Louis Baudey Vignau est le fils de Sophie Toscan du Plantier, tuée en Irlande à la veille de Noël il y a maintenant 23 ans. Il était âgé de 15 ans à l'époque. Pour lui, ce lundi 20 janvier est une journée particulière dans le combat pour la vérité sur l'assassinat de sa mère.

La Haute Cour irlandaise va examiner une nouvelle fois la demande d'extradition vers la France de Ian Bailey, le principal suspect dans cette affaire. Il a été condamné par contumace en France à 25 ans de prison.

Ce matin sur RTL, il explique être "impatient" de découvrir la vérité : "Ma mère a été tuée il y a 23 ans en Irlande et je mène un combat quasiment jour après jour, année après année, décision après décision dans un feuilleton judiciaire et politique entre la France et l'Irlande".

En rappelant que Ian Bailey est "coupable depuis mai 2019 puisqu'il a été jugé par une cour d'assises en France" et qu'il reste "sous contrôle judiciaire en Irlande", il explique que "le mandat d'arrêt d'extradition émis par la France à la suite de sa condamnation est étudié par l'Irlande depuis maintenant plusieurs mois".

Il s'agit de la troisième fois que le pays examine une telle demande. Toutefois, pour Pierre-Louis Baudey Vignau, celle-ci est "particulière". En effet, il s'agit du "premier mandat d'arrêt pour une condamnation".

En outre, selon lui, la situation actuelle en Europe devrait pouvoir faciliter cette extradition : "On est dans un climat politique qui est aussi particulier puisque l'Irlande ne veut absolument pas sortir de l'Union européenne. Maintenant il faut aussi montrer qu'elle souhaite accepter les lois qui ont été votées par les différents États européens".