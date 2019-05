Affaire Toscan Du Plantier : le procès s'ouvre sans le meurtrier présumé

publié le 27/05/2019 à 13:13

C'est une audience particulière, qui se tiendra à Paris, à partir de ce lundi 27 mai. Plus de vingt ans après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, le journaliste irlandais Ian Bailey, 62 ans, principal suspect dans cette affaires, doit comparaître aux assises. Mais au terme de multiples procédures, les autorités françaises n'ont jamais réussi à obtenir de l'Irlande l'extradition de l'accusé qui sera donc absent lors de son procès.



La famille de la défunte productrice et son fils Pierre Louis Baudey Vignaud, espèrent toutefois enfin connaitre la vérité : "À titre personnel, j'attends que je puisse dire un jour à mes enfants ce qu'il s'est passé. C'est une épreuve de ne pas avoir de justice depuis 23 ans. C'est un peu comme si on avait perdu un membre, un bras, une jambe sauf que c'est comme si la cicatrice continuait de saigner".

Sophie Toscan Du Plantier, âgée de 39 ans au moment des faits, avait été retrouvée morte au matin du 23 décembre 1996, en vêtements de nuit, en contrebas de sa maison isolée de Schull, un village de la côte sud-ouest de l'Irlande. Elle était venue y passer quelques jours avant Noël.