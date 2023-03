Meurtre de Marie-Josée Saint-Antoine : qui a tué la mannequin canadienne ?

Elle s'annonçait comme l'une des top-modèles les plus en vue des années 80. Belle, chic et glamour, Marie-Josée Saint-Antoine était déjà à la Une de tous les magazines de mode et on lui prédisait un avenir brillant. À l’été 1982, une mauvaise rencontre a brisé son destin. La mannequin québécoise de 23 ans, est découverte morte poignardée dans son appartement de New York. Elle a ouvert la porte à son meurtrier.

Pendant des années, la police new-yorkaise va rechercher l’homme qui l'a poignardée, croisant des célébrités du showbiz et des années disco.

Des suspects, au moins trois hommes, se sont profilé derrière les investigations : Alain Montpetit, un DJ canadien, Dominique Silberstein, un photographe français et Jamie Gillis, un acteur X. Ces derniers n'ont jamais été inquiétés, tous protégés par des alibis. Après des mois de recherches, le dossier est devenu un cold case et a été classé par le procureur de New-York.

20 ans plus tard, l'enquête est rouverte. Réinterrogée, l'ex-compagne d'Alain Montpetit, Jackee Lee, avoue qu'elle a menti aux enquêteurs en 1982. Le jour du crime, Alain s'est bel et bien absenté dans l'après-midi et elle n'a jamais su où il était allé. L'ex-femme du DJ a voulu protéger son compagnon de l'époque.

Les policiers n'ont pas poursuivi leurs recherches. Alain Montpetit n'étant plus de ce monde, il est désormais impossible de dire formellement qu'il était le meurtrier de Marie-Josée Saint-Antoine. Dossier clos à la fin de l'année 2002 avec le nom d'Alain Montpetit comme suspect numéro un.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Jean-François Poisson, documentariste et réalisateur de la série documentaire Qui a tué Marie-Josée ?

- Maud Gabrielson, journaliste spécialisée mode et co-auteure du livre Meurtres haute couture, éditions Séguier.

- Astrid Faguer, journaliste spécialisée mode et co-auteure du livre Meurtres haute couture, éditions Séguier.

