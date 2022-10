INVITÉE RTL - Meurtre de Lola : "Si on ne juge que par l'émotion, c'est un caractère primitif", selon une magistrate

L'émotion est toujours vive en France, une semaine après la mort de Lola 12 ans, retrouvée mutilée dans une valise dans le XIXe arrondissement de Paris. Face à la barbarie de cette affaire, certains ont appelé à une justice expéditive, ce qui a fait bondir le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. "La notion de justice expéditive pour moi elle est incohérente", nous dit Maryvonne Caillibotte, procureure de la République de Versailles, invitée de RTL ce vendredi 28 octobre 2022.

"La justice fonctionne selon des codes, des règles. La civilisation n'a cessé de mettre en place des codes et des règles pour protéger les citoyens", ajoute-t-elle. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas que face à certains crimes atroces, la justice n'aille pas plus vite. "Ça fait plus de 30 ans que je suis magistrate du parquet, c'est une musique que j'entends depuis toujours", explique Maryvonne Caillibotte.

"Lorsqu'on a une émotion, lorsqu'on est soi-même victime ou que sa famille a été victime, on a une attente légitime de réparation et de sanction. On a vraiment envie que la personne qui a fait du mal à votre famille soit punie et soit écartée de la société. Ça, c'est une réaction d'émotion. Mais une justice digne de ce nom, elle prend du recul par rapport à l'émotion et elle analyse. Si on ne juge que par l'émotion, c'est un caractère primitif", ajoute-t-elle.

