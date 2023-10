Meurtre de Lola : la lettre de Thibault à sa sœur "partie voir les étoiles"

"Ça fait un an que tu nous as quittés" écrit Thibault, et "la vie est très longue sans toi." Le grand frère de Lola, collégienne de 12 ans, tuée sauvagement dans le XIXe arrondissement de Paris il y a un an, a aujourd'hui 18 ans. Il a ressenti le besoin de partager quelques mots pour sa petite sœur : "Tu me manques énormément depuis que t’es partie voir les étoiles. Sans toi je m’ennuie beaucoup, je peux même plus t’embêter ou rigoler avec toi. Je voulais aussi te dire merci de veiller sur nous."

Dans ce drame, le jeune homme ne peut s'empêcher de ressentir de la culpabilité, il s'en veut de pas avoir réussi à protéger sa petite sœur. "Je suis si désolé" regrette Thibault, "à la base c’est dans l’autre sens, le rôle d’un grand frère c’est de protéger sa petite sœur pour ensuite lui apprendre des choses. Total j’ai même pas réussi à le faire. J’espère que tu me pardonneras un jour. Par contre je te promets de prendre soin de Papa et Maman et de les faire rire à chaque moment où c’est difficile (même quand ça l’est pas d’ailleurs)."

"Mémé elle va bien? "

Thibault imagine Lola avec tous ses proches disparus. "Tu as pu rencontrer Papi et Pépé ? Parce qu’on ne les a jamais connus et j’espère qu’ils sont sympas avec toi même si j’en suis sûr que oui. Et Mémé elle va bien ? Et Tonton il est content qu’on ait été champion du monde en 2018 ? On n’a jamais pu le fêter avec lui."

"Bisous volants"

La lettre se finit par une déclaration d'amour. "Je finis ce message pour te dire que je t’aime et je vais tout faire pour te rendre heureuse et rendre ma famille heureuse." à Lola, son grand frère lui envoie des "bisous volants".