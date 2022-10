Meurtre de Lola à Paris : une information judiciaire ouverte pour meurtre et viol

À Paris, la découverte vendredi 14 octobre du corps d'une adolescente de 12 ans dans une malle continue de soulever beaucoup d'interrogations. La petite Lola a été retrouvée recroquevillée dans une valise, déposée dans la cour de son immeuble. Quatre personnes ont passé le week-end en garde à vue, dont une jeune femme SDF de 24 ans, aperçue sur les images de vidéosurveillance, qui est aujourd'hui la suspecte numéro 1 des enquêteurs.

Ce lundi, elle et un homme sont présentés à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, ont indiqué à l'AFP une source judiciaire et proche de l'enquête. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre, a précisé la source judiciaire. Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux suspects, a-t-elle ajouté.

