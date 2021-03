Meurtre de Jonathan Coulom : un appel à témoins lancé 17 ans après

publié le 09/03/2021 à 17:15

17 ans après l'enlèvement et l'assassinat de Jonathan Coulom (10 ans), la gendarmerie lance un appel à témoins. L'enfant avait été enlevé dans une colonie de vacances à Saint Bévin ( Loire-Atlantique) le 7 avril 2004 et découvert à Guérande (Loire-Atlantique) le 19 mai de la même année.

Les enquêteurs recherchent des informations sur Martin Ney, le suspect, éducateur allemand, qui a été entendu en France le 22 janvier dernier. Cet appel à témoins diffusé ce 9 mars par le Parquet de Nantes, a pour but de recueillir de nouveaux éléments. L'enquête est toujours en cours.



L'appel à témoins spécifie : "Si vous avez vu ou pensez avoir vu cet homme, à la stature imposante 1m96. Si vous lui avez loué ou prêté un hébergement et que vous êtes en mesure de situer le lieu ou la période", vous devez contacter les services concernés. "Toute information même anodine est susceptible de faire avancer l'enquête et d'aider la famille de ce petit garçon à découvrir la vérité", conclut le Parquet de Nantes dans son appel à témoins.

Si vous avez des informations vous pouvez écrire par mail à cellule-disparition-44@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou adresser un courrier postal à Cellule Disparition 44 - BP 33284 - 35032 RENNES CEDEX.