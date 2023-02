Meurtre de James Bulger : les deux enfants tueurs de Liverpool

À l'hiver 1993, le visage du petit Anglais James Bulger, âgé alors de deux ans et demi, est affiché dans toute l'Angleterre, après l'annonce de son enlèvement dans une banlieue de Liverpool. Le corps du petit garçon est rapidement retrouvé, sans vie. Les vidéos de surveillance du petit James montrent trois silhouettes : la petite victime accompagnée de deux autres garçons, âgés de 10 ans : Jon Venables et Robert Thompson. Les deux plus grands traînent sans ménagement le plus petit, avant de lui faire vivre un véritable calvaire.

Battu, lapidé, humilié, les bourreaux ont parcouru deux kilomètres et demi jusqu'aux voies ferrées près d'une ancienne gare, avant de s'en prendre à l'enfant. Les deux très jeunes suspects sont placés en garde à vue et risquent la prison. Le 1er novembre 1993, neuf mois après les inculpations, Thompson et Venables sont jugés comme des adultes devant la Cour de Preston. Au quatrième jour du procès, les témoins qui ont vu déambuler les deux garçons et leur petite victime, sont entendus.

"C'est le procès de l'inférence, de l'anonymat. C'est un traumatisme collectif", explique Christophe Gauthier, journaliste et rédacteur en chef de VSD, dans L'Heure du crime. Au total, 38 personnes ont assisté au chemin de croix du garçonnet, ignorant le funeste destin qui l'attendait. Procès qui continue et où les deux garçons, malgré leur âge, vont être comparés au diable en personne. "C'est la première fois qu'une société occidentale est confrontée à cette horreur. On ne sait pas, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des gosses de 10 ans qui enlèvent un enfant de deux ans pour faire des expériences sur lui et le tuer", poursuit Christophe Gauthier.

Neuf mois après les faits, les deux accusés sont devant la cour criminelle au tribunal de Preston. Le scénario criminel germé dans les têtes de Robert Thompson et Jon Venables se dessine. Si Thompson apparaît comme le leader de cette sordide expédition, c'est Venables qui aurait proposé de jeter James Bugler sur la voie ferrée. Le procureur indique que ce meurtre, pleins de ruse et de méchanceté, est d'une barbarie sans précédent. Le 24 novembre 1993, Robert Thompson et Jon Venables sont déclarés coupables de la mort du petit James Bugler.

Incarcérés dans des prisons différentes, ils retrouvent la liberté huit ans plus tard. Robert Thompson ne va plus faire parler de lui, Jon Venables va pour sa part défrayer régulièrement la chronique. Ce dernier retrouve la prison neuf ans après sa libération, pour usage de cocaïne et de détention de clichés pédophiles pédopornographiques. S'ensuivent des allers-retours vers la prison pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la justice britannique ait envisagé, en 2019, d'expatrier Venables en Nouvelle-Zélande. Un traitement particulier qui insurge la famille du petit disparu, James Bugler.

