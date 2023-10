Meurtre d'Adam : l'enfant sans tête et les sorciers de la Tamise

L'INTÉGRALE - Adam : l'enfant sans tête et les sorciers de la Tamise

Le 21 septembre 2001, le corps mutilé d’un enfant est retrouvé dans la Tamise, à Londres. Les experts affirment que ce n’est pas un accident, car les découpes sont trop précises. C’est le travail d’un professionnel. Les policiers nomment le petit garçon Adam.

Quatre mois après la découverte, les enquêteurs apprennent que les blessures infligées au petit garçon ressemblent à un rituel de sorcellerie, pratiqué en Afrique du Sud. Un professeur spécialiste en la matière est sollicité pour une deuxième autopsie.

Selon lui, la victime a sans doute été égorgée et vidée de son sang. La première vertèbre a été découpée et pour certains sorciers africains, ce serait le centre de l'énergie de l'être humain. "Le garçon était préparé pour le sacrifice", affirme Richard Hoskins, criminologiste et invité de L'Heure du Crime.



L'Afrique comme épicentre de l'enquête

Un an après la découverte macabre, les autorités de plusieurs pays africains sont officiellement alertées de l’affaire du petit inconnu de la Tamise. Une lueur d’espoir apparaît avec le Nigeria. L’analyse chimique des os d’Adam confirme qu’il vient d’une région de ce pays où les sacrifices sont fréquents. Cette piste est confirmée.

Le 27 juillet 2004, la Metropolitan Police arrête un dénommé Kingsley Ojo, un Nigérian installé à Londres. On retrouve chez lui toute la panoplie du sorcier vaudou. L’homme est un trafiquant de clandestins africains. Vingt-et-unes autres personnes faisant partie du réseau sont arrêtées.

"Il a été emmené en Angleterre spécifiquement pour être tué dans le cadre de ce rituel", explique l'invité de L'Heure du Crime, Christophe Boltanski, journaliste et écrivain.

Une témoin c