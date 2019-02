Tunisie : il porte plainte pour viol et est condamné pour homosexualité

publié le 12/02/2019 à 15:48

Il pensait trouver de l'aide. En Tunisie, un homme s'est rendu à la police pour déposer une plainte après avoir été violé. Mais la justice en a décidé autrement, et l'a condamné pour homosexualité, a-t-on appris lundi 11 février.



Étant donné que l'homosexualité est illégale dans son pays et que les lieux de rencontres sont rares, passer par les réseaux sociaux est ainsi une alternative, mais parfois risquée. C'est ainsi que la victime s'était rendu à un rendez-vous de nature sexuelle avec un autre homme rencontré sur Facebook, selon l'association de défense des droits des homosexuels, Shams.

Arrivée au rendez-vous, la victime s'est retrouvée face à deux hommes qui l'ont violé et puis lui ont volé ses effets, selon la version de la victime relayée par l'association. Il s'est rendu au commissariat pour dénoncer ses agresseurs, mais le procureur a ordonné un test anal, pratique contestée mais fréquente en Tunisie, pour établir s'il avait déjà eu des relations homosexuelles par le passé.

6 mois de prison

Âgée de 26 ans, la victime a ainsi écopé de 6 mois de prison pour sodomie, et 2 mois pour dénonciations calomnieuses, la cour ayant estimé qu'il ne s'agissait pas d'un viol mais d'une dispute à la suite de la relation sexuelle, a indiqué le parquet de Sfax. Les 2 autres hommes ont quand à eux été condamnés chacun à 6 mois de prison pour sodomie, 15 jours pour violences, et un mois et demi pour vol, selon la même source.



Dans un communiqué, l'Association tunisienne Damj défendant les droits des homosexuels, a dénoncé ce "genre de procès qui représente une violation flagrante aux droits de l'Homme et à la dignité morale". Elle a appelé à "l'arrêt immédiat" de toutes les poursuites judiciaires se basant sur l'article 230 qui pénalise les rapports homosexuels et de la fin des examens anaux "humiliants".