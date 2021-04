Mayenne : une amende de 200 euros pour menace de mort envers des gendarmes

publié le 06/04/2021 à 17:45

Le tribunal correctionnel de Laval a condamné une femme de 29 ans ce mardi 6 avril pour préjudice moral. La coupable a écopé de 200 euros d'amende et 800 euros avec sursis. Les faits remontent au 9 janvier 2020 en Mayenne, la femme avait alors insulté et menacé de mort des pompiers et des gendarmes.

Atteinte de troubles psychiatriques, les pompiers intervenaient à son domicile pour l'hospitaliser. À leur arrivée, elle est retrouvée ivre et dans "un moment de crise", relate France Bleu. Elle se met alors à insulter les pompiers et les gendarmes qui sont venus entre-temps. "Je vous baise, je vous emmerde", lance-t-elle avant d'inviter les forces de l'ordre à se suicider "comme leurs collègues".

Une peine de deux mois de prison a été requise par le parquet, retenant toutefois une "altération du discernement". Finalement le tribunal a retenu une amende de 200 euros plus une autre de 800 euros avec sursis, pour préjudice moral envers l'un des gendarmes.