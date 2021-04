Mayenne : il trouve 50kg de cocaïne et sa vie devient un enfer

publié le 13/04/2021 à 13:35

Ce quadragénaire avait pourtant une vie tranquille de charpentier mais tout a basculé lorsqu'il a découvert, sur une route près de Laval en Mayenne, plusieurs kilos de poudre blanche. Il y a d'abord eu l'euphorie puis les ennuis.



Mars 2019, Julien, un charpentier de 40 ans trouve un ballot de cocaïne égaré sur la route près de Laval. 50 kilos de poudre blanche d'une valeur marchande de 3 millions d'euros, que des dealers ont accidentellement perdus en route.

Cet ancien charpentier va alors s'improviser dealer. Il s'associe avec sa compagne, son frère et sa belle sœur. En un an, la poudre est bradée, vendue pour un peu moins d'1 million d'euros, 3 fois moins que la valeur marchande mais qu'importe, ils goutent enfin à la vie de luxe.

Voitures de sport, motos, nuits passées au Casino. Un train de vie qui ne durera qu'un an car à l'été 2020 Julien est passé à tabac. Quelques mois plus tard, lui son frère et leurs compagnes sont séquestrés, violentés, menacés de mort. Les agresseurs veulent récupérer la marchandise.

Julien prend alors la fuite en Guyane pour échapper aux menaces. Mais ce sont les enquêteurs de la PJ d'Angers qui vont le retrouver. L'ancien charpentier est placé en détention provisoire., ses complices laissés libres sous contrôle judiciaire... avec toujours cette crainte : que les propriétaires des 50kg de cocaïne ne cherchent à les retrouver.