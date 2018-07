publié le 28/04/2016 à 18:34

De moins en moins utilisée par la communauté juive, la synagogue Or Thora ne sera bientôt plus. Du moins, sous cette forme. Situé dans le centre de Marseille, le lieu de culte va être vendu à une association cultuelle musulmane et devrait devenir une mosquée. Selon le journal La Provence, un compromis de vente a été signé au profit de l’association Al Badr. Alors que la synagogue est désertée, et ce depuis plusieurs années, l’association musulmane qui gère une petite mosquée voisine, devait faire face à un problème de surpopulation.



Si bien qu’à la prière du vendredi, les fidèles pouvaient parfois observer leurs rites depuis la rue, raconte le journal. Le président du consistoire de Marseille, Zvi Ammar, explique qu’aujourd’hui, "nous constatons depuis une vingtaine d’années un transfert de population juive vers d’autres quartiers", davantage périphériques. Il estime que l’essentiel est que tout se passe en bonne harmonie, avant d’ajouter, "il faut que ces mots-là prennent toute leur signification".

Une transaction d'un montant de 400.000 euros

La communauté musulmane est bien plus présente dans les différents quartiers marseillais : 220.000 dont 10% de pratiquants. Cette synagogue construite lors de l’arrivée des juifs d’Algérie en 1962, qui devrait être investie courant mai par les nouveaux propriétaires, est capable d’abriter 250 fidèles. La transaction s’élève à environ 400.000 euros, précise le journal et devrait bientôt se concrétiser, excepté en cas d’opposition de la part de la mairie de Marseille. Zvi Ammar est conscient que "pour ceux qui ont connu cette synagogue (…), il peut y avoir un peu de nostalgie", mais il est important "d’aller de l’avant".

Un projet qu’un conseiller de Marine Le Pen ne semble pas accepter. Bertrand Dutheil de la Rochère a comparé mercredi 27 avril la transformation à celle de l’église Sainte-Sophie de Constantinople après la prise de la ville par les Ottomans, vers 1453. "L’histoire nous apprend que ces transformations sont rarement innocentes", poursuit celui qui a eu un temps le titre de conseiller "République et laïcité", de la présidente du Front national.