publié le 20/08/2019 à 22:02

Dramatique accident dans la grande roue de l'Escale Borély à Marseille. Une fillette de 10 ans a été grièvement blessée lundi 19 août en fin d'après-midi. Elle s'est coincée la tête dans une cabine, entre la nacelle et le plexiglas alors qu'elle se trouvait tout en haut de l'attraction accompagnée de membres de sa famille, en vacances dans la cité phocéenne.

Le père de la petite Polonaise est immédiatement intervenu pour l'extraire, révèle La Provence. Il a ensuite alerté les gérants du manège en criant. Prise en charge par les secours, la jeune fille souffre d'une fracture de la mâchoire et de contusions à l'oreille mais son pronostic vital n'est pas engagé.

D'après l'un des exploitants de l'attraction, une imprudence de la part des occupants de la cabine serait à l'origine de l'accident. "Il faut monter sur les sièges pour se hisser au sommet de la nacelle, c'est formellement interdit", indique-t-il à France Bleu.

Une enquête a été ouverte. Le manège a été fermé jusqu'à nouvel ordre et placé sous scellés par les enquêteurs qui doivent désormais déterminer si toutes les règles de sécurité ont été respectées. Ils devront également établir si cette grande roue, la plus grande de France, d'une hauteur de 55 mètres, représente un danger pour les Marseillais et les touristes.