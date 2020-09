Marseille : un homme blessé par balle devant une école maternelle

et AFP

publié le 19/09/2020 à 13:32

Grosse frayeur pour les parents d'élèves de l'école maternelle Saint-André Boisseau, dans le XVIème arrondissement, à Marseille. Un homme a été grièvement blessé par balles peu avant l'heure de sortie d'école, vendredi 18 septembre, selon les marins-pompiers et la mairie de secteur. Touché au dos, son pronostic vital était engagé à l'arrivée des secours, d'après les marins-pompiers. En revanche, aucun enfant n'a été touché.

Autour de 16h, un homme d'une trentaine d'années a été pris pour cible devant l'école de ce quartier populaire, a indiqué Samia Ghali, maire de secteur, confirmant une information initiale de La Provence. Selon France Bleu, le plan particulier de mise en sûreté (PPMS), a alors été activé par les professeurs et les élèves ont dû se cacher sous leurs tables, jusqu'à l'arrivée des policiers.

"On était assis à discuter sur ce banc comme tous les soirs, deux types cagoulés sont arrivés et lui ont tirés dessus", a décrit la belle sœur de la victime, au journal La Provence. Pour l'instant, le motif de la fusillade est très flou : "C'est pas possible, ils se sont trompés, il n'a rien d'un voyou", déclarait la même femme au journal.

Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, selon France Bleu.