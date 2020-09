Marseille : le tueur à la pince à linge

publié le 15/09/2020 à 21:05

Le 29 juin 2012, le corps de Marina Ciampi est découvert chez elle, à Marseille. Elle est dénudée, sur son lit, un sac plastique autour de sa tête et un cordon de sèche cheveux autour du cou. Une pince à linge est posé sur le lit près de la victime. Sa fille expliquera qu'elle a été inscrite sur le site de rencontres Badoo pendant un moment, à la recherche du grand amour.

Alors que la police se penche sur la piste du site de rencontres, il découvre qu'elle a entretenu une relation avec un homme au pseudonyme pour le moins cocasse : Cruchot, comme le gendarme de Saint-Tropez de Louis de Funès. En réalité, il s'appelle Abdelkader Amrani. Il a 41 ans et est employé à la mairie de Marseille.



Il nie les faits. Mais la police découvre qu'il a un penchant pour les secrets et les dissimulations. Puis, en ajoutant son ADN au fichier des délinquants sexuels, les forces de l'ordre découvre qu'il correspond à un ADN encore jamais identifié sur une scène de crime : Henriette Bernardi, 68 ans, retrouvée morte en 2006. Elle était à moitié dénudée, une paire de collants dans la gorge et une pince à linge jaune sur le nez.



Nos invités

Me Patrice Reviron, du barreau d'Aix en Provence, avocat de l'accusé.

Me Agnès Stalla, du barreau de Marseille, avocate du fils de Marina Ciampi et de la fille et petite-fille de Henriette Bernardi.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.