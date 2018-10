publié le 19/10/2018 à 12:14

L'histoire est drapée de mystère. Il y a un peu plus d'un an, le 13 août 2017, un homme a été accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence de Marseille (Bouches-du-Rhône), raconte La Provence. Mutique et quasi-amnésique, l'individu a ensuite été interné dans un hôpital de la cité phocéenne, où il a été affublé du surnom "Monsieur 13 août", faute de patronyme connu. Le quotidien régional publie sa photographie.



L'affaire prend désormais une autre tournure. Les policiers de la brigade administrative de la sûreté départementale s'échinent à retrouver son identité, sans y parvenir, depuis plus de deux mois. Les autorités lancent à présent un appel à témoins pour tenter de rassembler des informations sur cet homme, pour retrouver son passé et in fine son identité.

Faute de parvenir à leurs fins, les enquêteurs pourraient être amenés à créer une identité de toutes pièces pour "Monsieur 13 août". Il pourrait ainsi être baptisé Hippolyte Toulouse. Le prénom est celui du saint du calendrier à la date à laquelle il a été découvert, et le nom de famille celui de l'endroit où il vit à l'heure actuelle, en l'occurrence l'hôpital Édouard-Toulouse, détaille Corse Matin (quotidien du groupe La Provence qui publie l'enquête in extenso en ligne).

Toute personne susceptible de détenir des informations pouvant aider les investigations à progresser est invitée à appeler au 04.91.39.81.88.