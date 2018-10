Vendée : elle affirme être une "envoyée spéciale de Jésus sur terre"

publié le 18/10/2018 à 11:35

Le collège de Château-d'Olonnes, en Vendée, a été la cible d'une intrusion insolite. Mardi 16 octobre, une sexagénaire parvient à s'introduire au niveau de l'accueil de l'établissement scolaire. Très agitée, elle commet des actes de dégradation avant de lancer un lecteur de CD au visage d'une enseignante, rapportent nos confrères de France Bleu. Cette dernière n'a heureusement pas été blessée.



L'établissement appelle aussitôt la police. Les forces de l'ordre se lancent alors à la recherche de la femme agitée, qui a eu le temps de quitter le collège. Se basant sur le portrait dressé par l'équipe éducative, une patrouille interpelle une femme de 62 ans non loin de l'établissement. Et l'arrestation s'avère compliquée : la suspecte se débat et éructe. Plus surprenant : elle assure "être une envoyée spéciale de dieu sur terre". Une affirmation qui laisse les policiers pantois.

Les divagations de la sexagénaire ont continué une fois son placement en garde à vue. Les policiers l'ont donc conduite dans un centre hospitalier d'Olonne-sur-Mer où les médecins tentent de diagnostiquer d’éventuelles pathologies. Une enquête est en cours pour déterminer sa responsabilité pénale.