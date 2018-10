publié le 18/10/2018 à 09:07

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a choisi d'en faire l'annonce ce jeudi 18 octobre, lors du congrès des buralistes. Gérald Darmanin va en effet évoquer le démantèlement au début du mois d'octobre d'un réseau de revente de tabac qui agissait sur les réseaux sociaux.



Cela faisait depuis le début de l'année que le service spécialisé dans la lutte contre la fraude douanière sur internet de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) enquêtait sur un vendeur de tabac à narguilé et manufacturé sur l'agglomération nantaise.



"Le recoupement de ces premiers éléments avec deux enquêtes mettait au jour l'existence de plusieurs réseaux et filières proposant la vente illégale de tabacs de diverses natures dans cette agglomération", précise un communiqué du ministère.

Un véhicule intercepté à son retour d'Andorre

Après des mois d'enquête, les agents des douanes ont mis en place une opération dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 octobre. Sur l'A83, ils ont en effet intercepté un véhicule, supposé chargé, à son retour de la principauté d'Andorre. Deux individus, dont le principal commanditaire ont été interpellés et les agents ont mis la main sur 960 kilos de tabac à narguilé et 2.700 euros en espèces. Il s'agit de la deuxième plus grosse saisie de tabac à chicha depuis le début de l’année.



Depuis, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Nantes. "Quatre personnes suspectées d'être les commanditaires du trafic ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire", indique le communiqué. De son côté, Gérald Darmanin a "félicité les agents de la DNRED pour cette enquête qui permet de mettre un frein à l’approvisionnement illégal de tabacs dans la région nantaise".



"Qu’il soit bien clair que les réseaux sociaux ne sont pas un terrain où nous laisserons les activités criminelles se développer en toute impunité", a conclu le ministre.