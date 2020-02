Marseille : tombé du 3ème étage, un enfant de 3 ans en urgence absolue

publié le 17/02/2020 à 13:08

Un petit garçon âgé de 3 ans a chuté du balcon de l'appartement où il réside avec sa famille, à la résidence Les Escourtines située dans le XIème arrondissement de Marseille, dimanche 15 févier, dans l'après-midi.

Selon les informations recueillies par La Provence, qui cite une source proche de l'enquête, l'enfant de 3 ans a plusieurs traumatismes, et se trouve en "urgence absolue". Le petit garçon aurait échappé à la surveillance de ses proches. Mais pour le moment, on ignore si les parents étaient présents au moment de l'incident ou si l'enfant se trouvait sous la surveillance de ses frères et sœurs.

C'est la Division Sud de la sécurité publique qui est chargée de l'enquête. Elle cherche à établir les circonstances exactes de l'événement. L'enfant, lui, a été hospitalisé à la Timone.