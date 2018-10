publié le 23/10/2018 à 19:12

La scène s'est déroulée le 15 octobre, vers 15h30, au lycée professionnel La Calade, dans le XVe arrondissement de Marseille. Un jeune homme pointe alors une arme vers un lycéen qui vient de sortir de cours. Ce dernier se réfugie dans l'établissement alors que son agresseur, bloqué à l'extérieur, prend la fuite.



C'est un des professeurs de l’établissement qui a divulgué l'information à l'AFP mardi 23 octobre. Dans la lignée du mouvement Pas de vague, lancée après la diffusion de la vidéo d'un élève menaçant sa professeure avec une arme factice dans un lycée de Créteil, cette enseignant a déclaré vouloir "briser l'omerta".

"Bombes lacrymogènes, ciseaux, cutters: les conflits entre élèves sont réguliers, un millième des incidents sont connus du grand public; quant aux insultes et aux menaces, c'est au minimum hebdomadaire", assure-t-il.

Un motif plus que léger

Après ces révélations une enquête a été ouverte. Le jeune homme armé serait arrivé à scooter avec un complice pour solder un litige entre la victime et un autre lycéen "pour un motif plus que léger, l'un des deux qui aurait parlé à la copine de l'autre" précise l'enquête. L'arme brandie serait "une arme de poing, un pistolet automatique peut-être. Mais impossible de dire avec certitude si elle était factice ou non".



Placé brièvement en garde à vue, le lycéen impliqué a nié connaître la personne armée et celui qui l'accompagnait. Le porte-parole de la DDSP a précisé que "L'enquête est prise très au sérieux et progresse de façon énergique".