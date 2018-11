publié le 28/11/2018 à 07:55

La colère gronde à Marseille depuis l’effondrement de deux immeubles vétustes le 5 novembre dernier rue d’Aubagne dans le quartier de Noailles. Un drame qui a causé la mort de huit personnes.



Des riverains accusent désormais la municipalité d’avoir fermé les yeux pendant des années sur l’insalubrité de certains logements. Mardi 27 novembre, le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire contre X pour "homicide involontaire" aggravé par "violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité".

"C’est une première étape qui nous paraît un peu tardive au bout de trois semaines, mais elle est la bienvenue", salue au micro de RTL, Kaouther Ben Mohamed, membre du collectif 5 Novembre, l’association des victimes et habitants du quartier de la rue d’Aubagne.

Avec son association, elle pointe clairement la responsabilité de l’équipe municipale dans le drame. "On ne réclame pas seulement la démission du maire, on demande la démission de toute la municipalité : donc du maire et de sa majorité, parce que Jean-Claude Gaudin n’est pas seul dans cette histoire. Mais aussi des coresponsables, parce que la municipalité n’est pas seule à avoir la compétence du logement à Marseille", affirme Kaouther Ben Mohamed à notre antenne.



"Il faut être conscient qu’il existe des marchands de sommeil à Marseille (…) Il faut savoir que la responsabilité de la sécurité physique au niveau de l’habitat des administrés, elle revient à la municipalité et donc à son chef, le maire. Donc s’il y a des marchands de sommeil à Marseille ou ailleurs, c’est parce que les municipalités ne font pas leur travail", termine-t-elle.