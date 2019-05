publié le 22/05/2019 à 11:38

Un nouveau nom, faute de retrouver l'ancien. "Monsieur 13 août", l’homme mutique et quasi amnésique hospitalisé à Marseille (Bouches-du-Rhône) n'a toujours pas été identifié par les enquêteurs. Deux ans plus tard, la justice va lui procurer une nouvelle identité pour lui permettre de reprendre sa vie.



Le surnom dont il a été affublé fait référence à la date à laquelle il a été trouvé. Le 13 août 2017, l'homme est accueilli dans un centre d'hébergement d'urgence de Marseille. Impossible de savoir qui il est : il ne parle pas et semble ne pas savoir qui il est. Il est interné dans un hôpital psychiatrique de la cité phocéenne. Les autorités lancent un appel à témoins et la photographie de l'inconnu est publiée dans la presse régionale. Mais les recherches n'aboutissent pas.

Sans identité, impossible de prouver son existence. L'homme ne peut ni louer un appartement, ni trouver un travail, ni accéder à la sécurité sociale ou à Pôle emploi. Afin qu'il puisse toucher les allocations d’adulte handicapé et intégrer un foyer d’accueil médicalisé, la justice va donc lui attribuer un nouveau patronyme.

Il s’appellera Hippolyte Trézout. Treizout comme 13 août, le jour de 2017 où il a été recueilli. Hippolyte comme le nom du saint célébré ce jour-là.