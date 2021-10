Marseille : la préfète promet d'aller "chercher les trafiquants et pilonner les points de deal"

La tension monte à Marseille. Alors que des policiers de la BAC Nord ont été la cible de tirs de kalachnikov dimanche 3 octobre lors d'une intervention dans la cité de la Bricarde, dans le XVe arrondissement de la cité phocéenne, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, a annoncé une intensification des contrôles dans ce quartier. "Nous irons tous les jours désormais à la Bricarde pour aller chercher les trafiquants et continuer à pilonner les points de deal", a-t-elle expliqué au micro de RTL.

Frédérique Camilleri a également félicité l'action des membres de la Bac Nord, dimanche : "Je salue leurs mesures et leur sang-froid dans ces situations-là où ils peuvent riposter dans certaines conditions. Ils font preuve de beaucoup de courage dans ces situations où il faut prendre la bonne décision en quelques secondes"

"Moi, ce que je note, c'est leur détermination puisque dans la foulée de ces tirs, ils sont restés dans la cité et ont appelé des renforts. Le Raid est intervenu, a recherché la personne qui a pu tirer sur eux [...] et le lendemain nous sommes revenus et avons continué à interpellé des trafiquants", a-t-elle ajouté.

"J'ai cette crainte d'avoir, à tout moment, la responsabilité d'un mort ou d'un blessé grave parmi les personnels sous mon autorité", reconnaît la préfète de police. "Ils ont une détermination sans failles et savent qu'ils sont un des derniers remparts contre ces trafiquants", met-elle également en avant.