Marseille : hommage à l'étudiante poignardée à mort pour son portable

publié le 19/03/2019 à 17:43

Elle s'appelait Marie-Bélen, elle avait 21 ans et sa vie s'est arrêtée dimanche 17 mars à la sortie du métro La Timone à Marseille. Elle a été poignardée au thorax sans doute pour un vol de portable. Mardi 19 mars, ses amis de la faculté d'Aix Marseille où elle était étudiante en deuxième année d’anthropologie ont décidé de lui rendre hommage. Une minute de silence a été observée à midi sur le parvis du campus.



Après la minute de silence, la maman de la jeune femme décédée a prononcé un discours émouvant dans lequel elle confie que sa fille "était passionnée par ses études". "Il me paraît essentiel d'avertir, de prévenir, ouvrons les yeux et refusons l'indifférence et la peur. Sans être fous, soyons attentifs" a-t-elle déclaré.

Aux alentours de 21h15, l'étudiante originaire d'Aix-en-Provence, se trouvait à l'entrée du métro quand elle a été abordée par un homme qui a tenté de lui dérober son téléphone portable. Pendant l'agression, la jeune femme a été poignardée au thorax. Rapidement prise en charge par les marins-pompiers alertés par les passants, elle a été transportée "dans un état critique" aux urgences. Malgré la proximité de l’hôpital, elle est décédée des suites de ses blessures.

Une enquête, confiée à la police judiciaire de Marseille, a été ouverte. L'agresseur a pris la fuite juste après avoir frappé. Il est toujours activement recherché.