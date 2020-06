Marie-France Garaud portée disparue dans les Deux-Sèvres

et AFP

publié le 13/06/2020 à 10:06

Un avis de recherche a été lancé samedi 13 juin après la disparition inquiétante dans la nuit de vendredi à samedi, dans les Deux-Sèvres, de Marie-France Garaud, figure politique française des années 1970, ex-conseillère des présidents Pompidou et Chirac et candidate à la présidentielle en 1981, selon des sources concordantes.

L'alerte a été donnée vers 2h00 par le personnel de la résidence de Marie-France Garaud, 86 ans, à Saint-Pompain, a-t-on appris auprès de la gendarmerie des Deux-Sèvres. Mme Garaud était introuvable et l'entourage expliquait qu'elle était partie avec son véhicule.

La gendarmerie a fait le rapprochement avec un véhicule signalé, avec une personne âgée seule à son bord, vers 22h40 vendredi soir en forêt de Mervent, à une vingtaine de kilomètres de là, en Vendée. Le véhicule, qui ressemblait à celui de la disparue, circulait plein phares avec une conduite pas assurée, et est passé plusieurs fois au même endroit, a précisé la gendarmerie. Les recherches ont impliqué dès la deuxième partie de nuit une vingtaine de militaires, à la fois sur les Deux-Sèvres et en Vendée, et elles se poursuivaient activement samedi matin avec l'appui d'un hélicoptère, a indiqué à l'AFP le commandant du groupement des Deux-Sèvres, le colonel Jean-Pascal Chateau.

Le signalement par des témoins du véhicule, un Toyota 4X4 compact gris clair, à la gendarmerie, avait été fait vendredi soir car la voiture roulait en zigzaguant, a précisé par ailleurs une source proche du dossier. Selon cette source, l'entourage aurait évoqué des "problèmes d'orientation" de Mme Garaud. "Cette personne, atteinte d'une maladie de type Alzheimer, est partie de son domicile près de Saint-Pompain en voiture vers 23 heures. Le gardien du domaine a avisé la gendarmerie de Niort à 2 heures du matin", a expliqué l'officier de permanence du groupement de gendarmerie de Niort (Deux-Sèvres) au Figaro.