Manifestations du 1er mai : des tensions à Nantes, Paris, Lyon... Le point sur la situation

Des tensions ont éclaté lundi après-midi dans plusieurs villes de France, alors que se déroulent les manifestations du 1er mai, marquées cette année par la contestation concernant la réforme des retraites.

"Si la très grande majorité des manifestants furent pacifistes bien sûr, à Paris, Lyon et Nantes notamment, les forces de l’ordre font face à des casseurs extrêmement violents venus avec un objectif : tuer du flic et s’en prendre aux biens des autres. Plus de 60 interpellations à cette heure. Un policier a été grièvement blessé, brulé à la suite d’un jet de cocktail Molotov. Cette violence doit être condamnée sans réserve", a déploré Gérald Darmanin, sur Twitter.

À Paris, nos envoyés spéciaux ont constaté de premières tensions aux alentours de 15h30, notamment sur le boulevard Voltaire, où le cortège syndical est resté bloqué pendant une heure. Des jets de projectiles contre les forces de l'ordre et des vitrines caillassées, ont été constatés également par des journalistes de l'AFP.

"Le préfet de police, compte tenu des nombreuses dégradations commises, a décidé de l'intervention des forces dans le pré-cortège pour mettre un terme aux incidents et séparer le pré-cortège du cortège syndical", a indiqué la préfecture de police (PP), alors que nous avons pu noter la présence de drones équipés de caméras embarquées, qui font polémique.

Les policiers débordés à Paris

Selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par QG, des policiers ont pris feu après le jet d'un cocktail molotov. "Un policier souffre de brûlures supposées graves suite au jet d'un cocktail molotov. Des soins sont en cours", a, de son côté, déploré la préfecture de police.

Arrivé place de la Nation, le cortège s'est embrasé de toutes parts. De nombreux jets de pierres et de pétards contre les forces de l'ordre sont à déplorer et plusieurs malaises sont signalés côté police. De violents affrontements sont en cours.

Côté manifestants, le journaliste de Brut Rémi Buisine a été touché par une grenade de désencerclement.

Selon la préfecture, 46 personnes avaient été interpellées à Paris, à 16h30.



Nantes et Lyon sous pression

Des affrontements entre manifestants violents et forces de l'ordre ont éclaté également dans le centre de Nantes. Les premiers jets de projectiles sur les forces de l'ordre, suivis de tirs de gaz lacrymogènes, sont survenus au niveau du quai de la Fosse environ une demi-heure après le départ du cortège, selon des journalistes de l'AFP sur place. D'autres heurts ont également éclaté vers 13h30 au niveau de la préfecture. La police a interpellé au moins 14 manifestants, selon la préfecture.



Des actions violentes menées par des groupes de blackblocks ont également émaillé la grande manifestation organisée par l'intersyndicale à Lyon, marquée par des incendies de véhicules et d'importantes dégradations. Au moins deux voitures ont été incendiées sur le parcours. Une supérette a été pillée, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

La préfecture du Rhône a fait état de quatre interpellations et dénoncé sur Twitter les "comportements criminels" des "groupes violents", mais s'est félicitée de l'utilisation de ses deux drones de surveillance, décidée la veille par arrêté préfectoral.